شاهد .. طبيب منتخب مصر يشارك في مؤتمر عن إصابات الملاعب بـ "ويمبلي"

شارك د.محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، في مؤتمر طبي باستاد ويمبلي في لندن، لمناقشة أحدث أساليب علاج إصابات الملاعب والأجهزة المستخدمة في هذا الجانب.
والتقى أبو العلا خلال مشاركته في المؤتمر، مع لورينت بانوك أخصائي التغذية بجهاز المنتخب اثناء كاس العالم 2018 في روسيا.
كما التقى أبو العلا خلال المؤتمر، مع ميشيل
وأعرب أبو العلا عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر مؤكدا أن الطب الرياضي يتقدم في كل يوم من خلال ظهور أساليب مختلفة في علاج إصابات الملاعب وكيفية الوقاية منها.
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