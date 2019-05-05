شكرا لقرائتكم صافرة الرومانى سباستيان كونستانتين تحسم مباراة بيراميدز والمصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إسناد مباراة بيراميدز والمصري اليوم الأحد المؤجلة من الجولة رقم 30 للدوري الممتاز، لطاقم تحكيم رومانى. ويدير المباراة طاقم حكام من رومانيا بقيادة سباستيان كونستانتين ويعاونه فلاديمير أوزريك والكسندر سيراي، وفيسنيك هوارتيو حكماً رابعاً.

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