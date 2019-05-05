شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يدعم صفوفه بمهاجم النصر وحارس كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهي مجلس إدارة طنطا برئاسة المحاسب فايز عريبي إجراءات التعاقد مع جون مانجا مهاجم النصر القاهري وذلك لمدة ثلاث مواسم من أجل تدعيم صفوف الفريق عقب الصعود للدوري الممتاز . Advertisements كما تعاقد مجلس طنطا مع عمرو مجدي حارس مرمي كفر الشيخ لتدعيم مركز حراسة المرمي بعد الإستغناء عن إسلام طارق الحارس الثالث للفريق والذي تعاقد مع المصرية للإتصالات بالقسم الثالث. وحسب مصادر داخل نادي طنطا فمن المقرر أن يخضع عمرو مجدي للإختبار تحت قيادة الجهاز الفني للفريق بسبب عدم اقتناع الجهاز الفني بقدرات اللاعب في الوقت الذي بدأ عادل الخطيب مدرب حراس طنطا في البحث عن حارس مرمي من حراس الدوري الممتاز تحسبا لفشل التعاقد مع عمرو مجدي أو رحيل اسلام طارق عن صفوف الفريق بعد نهاية عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل .

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