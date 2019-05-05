شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..الإنتاج الحربى يواجه الداخلية ودياً استعداداً للدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار، فى الخامسة عصر اليوم الاحد مباراة ودية مع فريق الداخلية على استاد المصانع الحربية، فى إطار الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى بعد تأجيل مباراة الزمالك.

وكان الإنتاج الحربى قد خاض ودية مساء الخميس، أمام القادسية السعودى وفاز بهدفين مقابل هدف.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين 15 مايو المقبل موعدا لمباراة الزمالك والإنتاج الحربى فى الجولة الـ31 للدورى.

كان عامر حسين قرر تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربى بسبب خوض الأبيض مباراتى قبل نهائى الكونفدرالية أمام النجم الساحلى يومى 28 أبريل و5 مايو المقبل.

Advertisements

وبذلك يستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الإسماعيلي 10 مايو المقبل بمسابقة الدوري .

وكان الإنتاج الحربى قد خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى إطار مباريات الجولة 30 للدوري والتى أقيمت على ستاد بتروسبورت

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 39 هدف .