شاهد.. نجوم الرياضة يدعمون صلاح بعد الإصابة أمام نيوكاسل

تلقى اللاعب محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الانجليزي والمنتخب المصري، عدد كبير من الرسائل من نجوم الرياضة، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام فريق نيوكاسل.

حيث تعرض محمد صلاح لإصابة بالغة بعد اصطدامه بحارس مرمى الفريق المنافس، أدت إلى سقوطه على الأرض وفقدان الوعي، وتم نقله إلى غرفة خلع الملابس على نقالة، وذلك في الدقيقة الـ 68 من المباراة.

حيث نشرت الصفحة الرسمية للمنتخب المصري على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة للنجم محمد صلاح، وتم التعليق عليها: “نتمنى لك الشفاء قريبًا يا صلاح”.

كما نشر الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق تويتة عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات “تويتر”، كاتبًا: “ربنا يسترها على صلاح يا رب”، كما نشر محمد جدو منشور عبر تويتر، كاتبًا: “إصابة كل سنة لصلاح.. ربنا يستر وتكون بسيطة ويرجع يلعب في أقرب وقت إن شاء الله”.

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