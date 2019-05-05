الروماني كونستانتين حكماً للقاء بيراميدز والمصري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن مباراة بيراميدز والمصري اليوم الاحد المؤجلة من الجولة رقم 30 للدوري الممتاز، المؤجلة من الجولة رقم 30 للدوري الممتاز،سيديرها طاقم حكام من رومانيا. وتدار المباراة بقيادة سباستيان كونستانتين ويعاونه فلاديمير اوزريك والكسندر سيراي، وفيسنيك هوارتيو حكماً رابعاً.

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