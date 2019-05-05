رياضة | الخطيب يتدخل لإنقاذ حسين الشحات من جحيم لاسارتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب يتدخل لإنقاذ حسين الشحات من جحيم لاسارتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدخل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لدى حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر لإنقاذ من حجيم مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.

ويجلس حسين الشحات لاعب الأهلي في معظم مباريات الفريق الأحمر على مقاعد البدلاء ولا يعتمد عليه المدرب الأوروجوياني بشكل أساسي وهو ما وضح في مباراة القمة أمام الزمالك ومباراة صن داونز الجنوب إفريقي بدوري الأبطال قبل أن يودعه الأهلي رسمياً.

وطالب رئيس النادي الأهلي حسين الشحات بالتراجع عن فكرة العودة إلى العين الإماراتي من جديد لصعوبة الأمر خاصة أنه صفقة جماهيرية كلفت النادي ما يقرب من 150 مليون جنيه.

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ويشعر حسين الشحات لاعب فريق الأهلي بعدم الراحة مع الجهاز الفني الحالي للفريق بقيادة مارتن لاسارتي ويرغب في الهروب من جحيم المدرب الأوروجوياني في الميركاتو الصيفي، لفريق العين من جديد ولو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد في حال استمرار لاسارتي مع الأهلي.

وأبلغ الخطيب لاعب الفريق الأحمر بالتحلي بالصبر حتى نهاية الموسم الجاري لاستقرار مجلس إدارة النادي الأهلي على رحيل لاسارتي المدير الفني سواء حقق بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم من عدمه.