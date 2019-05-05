رياضة | ريال مدريد يرصد 540 مليون يورو لضم 6 صفقات سوبر في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يرصد 540 مليون يورو لضم 6 صفقات سوبر في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أسبانية أن إدارة ريال مدريد رصدت 540 مليون يورو من أجل خطة تدعيم الفريق بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث تستهدف إدارة الملكي التعاقد مع مجموعة من اللاعبين هذا الصيف بناءًا على رغبة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال.

وأكدت صحيفة "آس" الأسبانية أن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع كل من:

- ميليتاو 50 مليون يورو

- ندومبيلي 80 مليون يورو

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- إيريكسن 85 مليون يورو

- هازارد 112 مليون يورو

- بوجبا 150 مليون يورو

- يوفيتش 60 مليون يورو

كما استقر ريال مدريد على الاستغناء عن كل من، الحارس كيلور نافاس، يورينتي، سيبايوس، كروس، كوفاسيتش، جايمز رودريغيز، ايسكو، ماريانو دياز وبايل.