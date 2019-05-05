رياضة | مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-5-2109 والقنوات الناقلة والتغطية المباشرة (الأهلي - الزمالك - ريال مدريد)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-5-2109 والقنوات الناقلة والتغطية المباشرة (الأهلي - الزمالك - ريال مدريد) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الأحد 5 مايو بعض المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات على مستوى العالم.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" أهم مباريات اليوم الأحد 5 مايو في جميع المنافسات العالمية والأفريقية والعربية.

- الدوري الإنجليزي تشيلسي vs واتفورد .. في الساعة 3 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD. هيدرسفيلد تاون vs مانشستر يونايتد .. في الساعة 3 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD. أرسنال vs برايتون .. في الساعة 5:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD. - الدوري الإسباني ريال مدريد vs فياريال .. في الساعة 4:15 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD. Advertisements هويسكا vs فالنسيا .. في الساعة 8:45 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD. - الدوري المصري بيراميدز vs المصري البورسعيدي .. في الساعة 5:30 مساءً عبر قناة أون سبورت الرياضية. الأهلي vs نجوم المستقبل .. في الساعة 7 مساءً عبر قناة أون سبورت الرياضية. - كأس مصر الإسماعيلي vs الاتحاد .. في الساعة 5 مساءً عبر قناة أون سبورت 2 الرياضية. - كأس الكونفدرالية نهضة بركان vs الصفاقسي .. في الساعة 6 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 6 HD. النجم الساحلي vs الزمالك .. في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 6 HD.

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