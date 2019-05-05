رياضة | بوجبا يقود الوسط ودي ليخت يُدعم الدفاع .. التشكيل المتوقع لريال مدريد الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجبا يقود الوسط ودي ليخت يُدعم الدفاع .. التشكيل المتوقع لريال مدريد الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي نادي ريال مدريد الأسباني التعاقد مع مجموعة من الصفقات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في إطار تدعيم النادي استعدادًا للمنافسة على البطولات في الموسم المقبل.

خطة صفقات ريال مدريد تشمل تدعيم كافة المراكز بالفريق من أجل إعادة بريق الفريق الملكي الذي افتقده بالموسم الحالي.

ومن المتوقع أن تكون تشكيلة ريال مدريد بعد الصفقات المحتملة كالتالي:

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حراسة المرمي: كيلور نافاس

الدفاع: مارسيلو - راموس - دي ليخت - كارفخال

الوسط: بوجبا - إيريكسن - كروس

الهجوم: هازارد - أسينسيو - كريم بنزيما