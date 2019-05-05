انت الان تتابع ليفربول ينتصر بهدف قاتل بعد إصابة صلاح "الخطيرة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تشبث ليفربول بفرصه لتحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تحقيقه انتصارا صعبا على نيوكاسل، بهدف "قاتل" جاء في اللحظات الأخيرة، في مباراة خيم عليها الحزن بعد تعرض النجم المصري محمد صلاح لإصابة خطيرة في الرأس خلال المباراة.
ونجح ليفربول بتحقيق الانتصار خارج ملعبه على نيوكاسل بنتيجة 3-2، بفضل هدف رأسي حاسم جاء في الدقيقة 86 عن طريق المهاجم البلجيكي ديفوك أوريغي.
وتقدم ليفربول عن طريق رأسية المدافع الهولندي فيرجل فتن دايك في الدقيقة 13، قبل أن يعادل النيجيري أتسو النتيجة في الدقيقة 20.
ومنح محمد صلاح التقدم لليفربول مجددا في الدقيقة 28، قبل أن يعود نيوكاسل ليعادل عن طريق المهاجم سولومون روندون في الدقيقة 54.
وشهدت المباراة لحظات "مرعبة" بعد اصطدام صلاح بحارس نيوكاسل العملاق دوبرافكا بالدقيقة 69، سقط على أثرها صلاح على رأسه من دون حراك.
وبعد لحظات "مخيفة" خيمت على استاد ساينت جيمس بارك، تم نقل صلاح خارج الملعب للعلاج، مع دخول البلجيكي ديفوك أوريغي بديلا له.
واستطاع ليفربول أخيرا تسجيل هدف الفوز القاتل، برأسية البديل أوريغي في الدقيقة 86، ليفلت الفريق من هزيمة كانت قد أنهت فرصه بالحصول على لقب الدوري.
وتصدر ليفربول ترتيب الدوري مؤقتا برصيد 94 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، الذي يواجه ليستر سيتي في مباراة قمة يوم الاثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول ينتصر بهدف قاتل بعد إصابة صلاح "الخطيرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.