شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسعى لمواصلة الانتصارات على حساب النجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أملاً فى الانفراد بصدارة الدورى الممتاز، يواجه الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى نظيره النجوم، عند السابعة مساء اليوم، الأحد، على أرض ملعب استاد بتروسبورت، فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ29.

يسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث من أجل الانفراد بصدارة الدورى الممتاز، حيث يحتل الفريق المركز الثانى برصيد 64 نقطة متساوياً مع بيراميدز صاحب المركز الأول فى نفس عدد النقاط ولكن فارق الأهداف لصالحه، بينما يتذيل النجوم جدول الدورى برصيد 25 نقطة.

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يخوض أبناء القلعة الحمراء المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما تحسنت النتائج فى الجولات الأخيرة، والفوز فى المواجهة الماضية على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى الرمق الأخير، وحرص الجهاز الفنى على تصحيح الأخطاء التى ظهرت على أداء اللاعبين، كما عقد المدير الفنى، مارتن لاسارتى، جلسة خلال الساعات الماضية شدد خلالها على أهمية مواصلة الانتصارات والقتال على التتويج ببطولة الدورى الممتاز، وحذر لاعبيه من الاستهانة والاستهتار بالمنافس.

فيما بات الأنجولى جيرالدو جاهزاً للمشاركة فى المباراة بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة طلائع الجيش وتم استبداله على إثرها، حيث كان يعانى من آلام فى الرأس.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، على معلول، أحمد فتحى، عمرو السولية، حمدى فتحى، رمضان صبحى، حسين الشحات، جيرالدو، وليد أزارو.

على الجانب الآخر، كثف رمضان السيد، المدير الفنى للنجوم، من الجرعات النفسية للاعبين، وطالبهم بالالتزام بالتعليمات، وسيدعم صفوف الفريق فى مباراة اليوم صلاح أمين وعمرو السيسى بعدما غاب الثنائى عن مباراة الاتحاد السكندرى الماضية، التى خسرها النجوم بهدفين مقابل هدف.