شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول في ترقب وقلق بعد إصابة محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعيش إدارة نادي ليفربول قلقًا بالغًا بعد إصابة مهاجمها محمد صلاح في مباراة نيوكاسل يونايتد ضمن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، في تصريحات عقب المباراة، إن «ما سمعته أن صلاح اصطدم بحارس المرمى على رأسه».

أضاف في المؤتمر الصحفي، مساء السبت: «كان على الأرض وكنا في حاجة لاتخاذ قرار، كان يجب أن يخرج من الملعب، ونحن نتقبل ذلك بالطبع».

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تابع: «عندما دخل كان جالسًا في غرفة تبديل الملابس يشاهد المباراة على شاشة التليفزيون. كان جيدًا، لكن علينا بالطبع أن ننتظر لنحصل على تقييم سليم».

وبينما كان صلاح يحاول متابعة كرة هوائية، اصطدم بشكل قوي بدوفرابكا حارس نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 69، وغادر الملعب وحل مكانه البلجيكي ديفوك أوريجي.

ويبدو أن رأس صلاح تلقى ضربة قوية من الحارس، ولم يصدر من ليفربول بيان رسمي بشأن تفاصيل الإصابة، حسب موقع «سكاي نيوز عربية».

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل 2-2 عند مغادرة صلاح أرضية الملعب، وتمكن أوريجي البديل من تسجيل الهدف الثالث ليضمن 3 نقاط ثمينة للريدز.