شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يطمئن الجماهير على محمد صلاح: «حالته جيدة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طمأن الألماني يورجن ‏كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، الجماهير على حالة النجم محمد صلاح بعد تعرضه للإصابة أمام نيوكاسل ضمن منافسات الدوري.

قال في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة، مساء السبت: «صلاح على ما يرام، هو بخير وفي حالة جيدة، وشاهد باقي المباراة في غرفة الملابس رفقة الطبيب».

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أضاف: «سنجري له بعد الفحوصات لاحقًا لكي نطمئن عليه أكثر»، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو سيغيب عن مباراة برشلونة، الثلاثاء.

وتعرض النجم المصري إلى إصابة قوية خلال مواجهة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، وبينما كان يحاول متابعة كرة هوائية اصطدم بشكل قوي بدوفرابكا حارس الخصم في الدقيقة 69.

وغادر صلاح الملعب متأثرا بإصابته وحل مكانه اللاعب البلجيكي ديفوك أوريغي، وظهر النجم المصري عقب انتهاء المباراة وهو يسير بشكل طبيعي.