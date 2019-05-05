شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن مشعل: مليون ريال للاعبي الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

أكد الأمير منصور بن مشعل لـ«الخليج 365» تكفله بمكافآت الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تقدر بـ«مليون ريال»، وذلك في حال تجاوز الأهلي فريقي السد القطري وباختاكور الأوزبكي، وخطف إحدى بطاقتي الصعود للدور القادم في دوري أبطال آسيا 2019. إذ تنتظر الفريق الأهلاوي مواجهتان؛ الأولى أمام السد مساء غد (الإثنين) في الدوحة، والثانية أمام باختاكور الأوزبكي في جدة، ضمن الجولتين الـ5 والـ6 في دوري أبطال آسيا، ويحتاج الأهلي لـ4 نقاط من أصل 6 لضمان حجز مقعد في دور الـ16 القادم في البطولة القارية الكبرى.

ويأتي ذلك حرصا ودعما من الأمير منصور بن مشعل للفريق الكروي الأول وتحفيزهم للأدوار المتقدمة في البطولة الآسيوية.