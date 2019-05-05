ترقب قدساوي لجولتي الحسم في الدوري

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جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر) تنتظر جماهير نادي القادسية على أحر من الجمر مباراتي الوحدة والحزم ضمن الجولتين 29 و30 من دوري كأس الأمير تنتظر جماهير نادي القادسية على أحر من الجمر مباراتي الوحدة والحزم ضمن الجولتين 29 و30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ويسعى الفريق القدساوي للفوز في المباراتين والابتعاد عن شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، إذ يحتل الفريق المركز الـ 14 برصيد 27 نقطة، ويأمل القدساويون في أن يعود الفريق إلى سكة الانتصارات أمام الوحدة ضمن الجولة الـ 29، حتى يبتعد عن مراكز الخطر، ويحقق طموحات جماهيره في البقاء مع الكبار لموسم جديد، خصوصا أن مباراة الوحدة تعتبر مفترق طرق للفريق القدساوي. وكان الفريق الأول لكرة القدم أقام معسكرا الأسبوع الماضي في مدينة القاهرة استعدادا لمواجهتي الوحدة والحزم، بطلب من المدرب التونسي ناصيف البياوي، الذي تم التعاقد معه خلفا للمدرب الوطني بندر باصريح. وركز البياوي خلال المعسكر على رفع المعدل اللياقي للاعبين، وكذلك التركيز على الجوانب التكتيكية، كما خاض الفريق مباراة ودية أمام الإنتاج الحربي المصري خسرها بنتيجة 1-2.



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