جماهير الرائد تطالب بفتح باب الترشح للرئاسة

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جدة - خالد شويل - إبراهيم الركيان (بريدة) طالبت الجماهير الرائدية، الهيئة العامة للرياضة بالتعجيل بفتح باب الترشح لرئاسة ناديها للسنوات الـ4 القادمة، وذلك بهدف وضع الأمور في نصابها الصحيح، ولكسب المزيد من الوقت، لاسيما أن الرئيس المكلف الحالي فهد المطوع تنتهي فترته في الـ15 من شهر رمضان القادم، والمطوع ذاته لن يرشح نفسه للدخول في سباق الترشيحات وفق تأكيداته عبر تصريحاته الإعلامية الأخيرة (فضائياً). وحتى الآن لم يظهر أي مرشح يرغب في تقديم نفسه لرئاسة النادي، في الوقت الذي طالبت الجماهير الرائدية أعضاء شرف ناديها بضرورة التحرك والبحث بصورة جدية عن شخصية رائدية متفق عليها من الجميع كي تتولى دفة القيادة بالنادي لـ4 سنوات قادمة، على أن يكون المرشح من الأسماء الشابة التي لم يسبق لها العمل بالنادي من قبل لضمان تقديم أفكار ورؤى جديدة تُعيد لكبير القصيم هيبته من جديد بعد أن قدم الفريق الكروي الأول نفسه في المواسم الماضية بصورة غير جيدة، باستثناء الموسم قبل الماضي، إبان رئاسة عبدالعزيز التويجري الذي حقق في عهده الفريق المركز الـ5 لأول مرة في تاريخ النادي العريق الذي يعود تأسيسه إلى عام 1374هـ، في الوقت الذي لم يُقنع الجماهير الرائدية العمل المقدم من الإدارة الحالية برئاسة فهد المطوع، الذي لم ينجح في مهمته في هذا الموسم والموسم الماضي، إذ غادرت في عهده الفئات السنية الدوري الممتاز، بعد أن هبط في الموسم الماضي فريق الناشئين ولحقه في هذا الموسم فريق درجة الشباب، في حين ما زال وضع الفريق الأول غير مقنع للغاية، إذ هبط في الموسم الماضي وبقي عبر خوضه مواجهتين في الملحق ذهابا وإيابا أمام الكوكب (أحد فرق الدرجة الأولى). وحتى الآن لم يضمن الفريق الأول البقاء بشكل رسمي في دوري الأمير

طالبت الجماهير الرائدية، الهيئة العامة للرياضة بالتعجيل بفتح باب الترشح لرئاسة ناديها للسنوات الـ4 القادمة، وذلك بهدف وضع الأمور في نصابها الصحيح، ولكسب المزيد من الوقت، لاسيما أن الرئيس المكلف الحالي فهد المطوع تنتهي فترته في الـ15 من شهر رمضان القادم، والمطوع ذاته لن يرشح نفسه للدخول في سباق الترشيحات وفق تأكيداته عبر تصريحاته الإعلامية الأخيرة (فضائياً). وحتى الآن لم يظهر أي مرشح يرغب في تقديم نفسه لرئاسة النادي، في الوقت الذي طالبت الجماهير الرائدية أعضاء شرف ناديها بضرورة التحرك والبحث بصورة جدية عن شخصية رائدية متفق عليها من الجميع كي تتولى دفة القيادة بالنادي لـ4 سنوات قادمة، على أن يكون المرشح من الأسماء الشابة التي لم يسبق لها العمل بالنادي من قبل لضمان تقديم أفكار ورؤى جديدة تُعيد لكبير القصيم هيبته من جديد بعد أن قدم الفريق الكروي الأول نفسه في المواسم الماضية بصورة غير جيدة، باستثناء الموسم قبل الماضي، إبان رئاسة عبدالعزيز التويجري الذي حقق في عهده الفريق المركز الـ5 لأول مرة في تاريخ النادي العريق الذي يعود تأسيسه إلى عام 1374هـ، في الوقت الذي لم يُقنع الجماهير الرائدية العمل المقدم من الإدارة الحالية برئاسة فهد المطوع، الذي لم ينجح في مهمته في هذا الموسم والموسم الماضي، إذ غادرت في عهده الفئات السنية الدوري الممتاز، بعد أن هبط في الموسم الماضي فريق الناشئين ولحقه في هذا الموسم فريق درجة الشباب، في حين ما زال وضع الفريق الأول غير مقنع للغاية، إذ هبط في الموسم الماضي وبقي عبر خوضه مواجهتين في الملحق ذهابا وإيابا أمام الكوكب (أحد فرق الدرجة الأولى). وحتى الآن لم يضمن الفريق الأول البقاء بشكل رسمي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وإن كان وضعه إلى حد كبير مطمئنا، إذ يحتاج على الأقل إلى نقطة أو نقطتين لضمان البقاء رسميا قبل نهاية الدوري بجولتين، إذ سيواجه الفيحاء في بريدة، قبل أن يغادر للأحساء لمنازلة الفتح في ختام الدوري.

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