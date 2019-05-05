شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يعتمد تشكيلة «الوصل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رفع مدرب النصر روي فيتوريا من استعدادات الفريق الكروي للمباراة الحاسمة ضد الوصل الإماراتي بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء القادم، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ومن المنتظر أن يزج فيتوريا بعدد من العناصر البديلة مطعمة ببعض العناصر الأساسية، خصوصا أن الفريق يحتاج إلى الفوز ليقطع 90% من مشوار تأهله لدور 16 وفي حال فوزه سيصل إلى النقطة التاسعة، وأي تعثر للزوراء أمام ذوب هان الإيراني في ذات المجموعة، يعني تأهل العالمي للدور القادم برفقة الفريق الإيراني قبل جولة من النهاية.

وطالب فيتوريا في الوقت نفسه من الجهاز الطبي بتجهيز المغربي نورالدين امرابط والمحور عبدالله الخبيري لمباراة الحزم السبت القادم على ملعب نادي الحزم بالرس، ضمن الجولة 29 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هذا وسيغيب المحور البرازيلي بتروس عن مواجهة الحزم لتراكم الكروت، فيما أصبح نور الدين جاهزا للمشاركة في لقاء الحزم المرتقب، ولازالت الشكوك تحوم حول مشاركة الخبيري الذي مازال أسيرا لغرفة العلاج، وكان الفريق قد واصل تدريباته بشكل يومي منذ خسارته أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك، إذ رفض فيتوريا منح أي لاعب إجارة بحجة صعوبة المباريات وحاجة الفريق للتجهيز المبكر لها.