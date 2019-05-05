شكرا لقرائتكم خبر عن العياري: «البرتغالي» يسير على خطى مورينيو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله سلمان (جدة) كشف مدرب فريق الملعب التونسي ونجران سابقا محمد العياري جانبا من تميز المدرب البرتغالي بيدرو مانويل، الذي سبق له التعامل معه حين كان في دورة تدريببة متقدمة في البرتغال. العياري قال لـ«الخليج 365»، في تصريح خاص: «بيدرو مانويل مدرب خلوق جدا ويعطي لمن حوله الكثير من خبراته دون كلل، ومعروف بحبه للتحديات، حتى أنه يعرف بذلك في بلاده، إذ يلقب بـ«رجل التحديات والكؤوس»، منذ أن كان لاعبا مع بوافيستا، ثم انتقل لبورتو في عصره الذهبي، واحتل مكانا بين كبار لاعبيه محققا بطولات محلية عدة وكأس الاتحاد الأوروبي وكأس السوبر وبطولة الإنتركونتيننتال «بطولة أندية العالم حاليا» تحت قيادة المدرب العالمي الشهير جوزيه مورينيو، الذي اكتسب منه الكثير من الخبرات التدريبية، فقد كان يوليه اهتماما خاصا، وهو من جلبه لبورتو، ومنحه شارة القيادة»، مضيفا:«بالأمس أعطى هذا المدرب درسا للجميع وتحصل على أغلى بطولة بالمملكة، وأنا عملت بالسعودية وأعرف ماذا تعني هذه البطولة للجميع».

كشف مدرب فريق الملعب التونسي ونجران سابقا محمد العياري جانبا من تميز المدرب البرتغالي بيدرو مانويل، الذي سبق له التعامل معه حين كان في دورة تدريببة متقدمة في البرتغال. العياري قال لـ«الخليج 365»، في تصريح خاص: «بيدرو مانويل مدرب خلوق جدا ويعطي لمن حوله الكثير من خبراته دون كلل، ومعروف بحبه للتحديات، حتى أنه يعرف بذلك في بلاده، إذ يلقب بـ«رجل التحديات والكؤوس»، منذ أن كان لاعبا مع بوافيستا، ثم انتقل لبورتو في عصره الذهبي، واحتل مكانا بين كبار لاعبيه محققا بطولات محلية عدة وكأس الاتحاد الأوروبي وكأس السوبر وبطولة الإنتركونتيننتال «بطولة أندية العالم حاليا» تحت قيادة المدرب العالمي الشهير جوزيه مورينيو، الذي اكتسب منه الكثير من الخبرات التدريبية، فقد كان يوليه اهتماما خاصا، وهو من جلبه لبورتو، ومنحه شارة القيادة»، مضيفا:«بالأمس أعطى هذا المدرب درسا للجميع وتحصل على أغلى بطولة بالمملكة، وأنا عملت بالسعودية وأعرف ماذا تعني هذه البطولة للجميع».

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