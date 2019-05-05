شكرا لقرائتكم خبر عن عسيري: أغلى الكؤوس المحلية بداية الإنجازات التعاونية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

نجم فريق الوحدة السابق مساعد مدرب فريق التعاون حاليا عبدالله عسيري، حرم من رفع كأس الملك على مدار عقدين من الزمن، حينما كان لاعبا في الوحدة، وجاء الوقت ليرفع الكأس الغالية، بعد تغلب التعاون على الاتحاد بهدفين لهدف.

عسيري قال بأنه يعيش لحظات لا توصف بصعوده للسلم الذهبي، والتشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، ورفع أغلى الكؤوس المحلية.

وأضاف: «التعاون يستحق عن جدارة هذا الإنجاز، لأن هناك رجالا ضحوا من أجله، إدارة ولاعبين وجهازا فنيا وجماهير، ومن الظلم أن يخرج نادي التعاون هذا الموسم دون بطولة لأنه قدم نفسه منذ البداية بشكل منظم، والحمد لله تكلل جهدنا بتحقيق الكأس، رغم أن مشوارنا كان صعبا جدا بوجود أندية الوحدة، والشباب، والهلال، والاتحاد في النهائي، وهذه البطولة فاتحة خير لبطولات قادمة للسكري».