شكرا لقرائتكم خبر عن السكري استحق الكأس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فهد سعد الحربي خرج الأهلي والهلال من بطولة كأس الملك وبخروجهما فقدنا المتعة الكروية، ووصل التعاون والاتحاد إلى النهائي وكانت الأمنيات تصب لصالح التعاون كونه الأجدر بهذه البطولة، لمستوياته الرائعة ووصوله إلى النهائي بكل جدارة واستحقاق.فاز التعاون وفرحت كل الجماهير على اختلاف ميولها لأنه استحق الكأس، وهذه الحقيقة فالكل كان يتوقع أن يكون التعاون هو الفريق المتوج باللقب، مع أنني أهلاوي الميول فقد شجعت التعاون وراهنت على فوزه لأنني أعلم أن المقارنة بين التعاون والاتحاد ليست منطقية، فالاتحاد طريقه للنهائي كان سهلا، بينما وصل التعاون بمجهود جبار من مدربه ولاعبيه، وحصد الكأس والتأهل للبطولة الآسيوية، وكأس السوبر السعودي.

خرج الأهلي والهلال من بطولة كأس الملك وبخروجهما فقدنا المتعة الكروية، ووصل التعاون والاتحاد إلى النهائي وكانت الأمنيات تصب لصالح التعاون كونه الأجدر بهذه البطولة، لمستوياته الرائعة ووصوله إلى النهائي بكل جدارة واستحقاق.فاز التعاون وفرحت كل الجماهير على اختلاف ميولها لأنه استحق الكأس، وهذه الحقيقة فالكل كان يتوقع أن يكون التعاون هو الفريق المتوج باللقب، مع أنني أهلاوي الميول فقد شجعت التعاون وراهنت على فوزه لأنني أعلم أن المقارنة بين التعاون والاتحاد ليست منطقية، فالاتحاد طريقه للنهائي كان سهلا، بينما وصل التعاون بمجهود جبار من مدربه ولاعبيه، وحصد الكأس والتأهل للبطولة الآسيوية، وكأس السوبر السعودي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السكري استحق الكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.