شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد ..بوابة الأندية لتحقيق «الكؤوس» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) يعد الفريق التعاوني خامس ناد يحقق أول كأس في تاريخه من بوابة الفريق الاتحادي، ويعتبر «عميد الأندية يعد الفريق التعاوني خامس ناد يحقق أول كأس في تاريخه من بوابة الفريق الاتحادي، ويعتبر «عميد الأندية السعودية » بوابة العديد من الفرق التي نجحت في تحقيق أول بطولاتها من أمامه على مستوى مسابقات الكؤوس بمختلف مسمياتها على مستوى المملكة العربية السعودية. وكان الوحدة أول ناد يحقق كأسا من بوابة الاتحاد عندما انتصر عليه في أول نهائي لكأس الملك برباعية عام ١٣٧٧هـ، وبعد ٨ سنوات وتحديدا عام ١٣٨٥هـ نجح الاتفاق في تحقيق أول بطولة له في تاريخه عندما تمكن من الظفر بكأس ولي العهد على حساب الاتحاد أيضا بثلاثية نظيفة، وسجل الشباب أول بطولة في سجله عام ١٤٠٨هـ بتحقيقه كأس الاتحاد السعودي بعد تغلبه على الاتحاد بالنهائي بهدفين لهدف، وعقب ٢٦ عاما حفر الفتح اسمه ضمن المتوجين بكأس السوبر السعودي؛ كأول كأس في تاريخه بعد تحقيقه بطولة الدوري بفوزه على العميد في النهائي الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع بثلاثة أهداف مقابل هدفين. ومن بوابة الاتحاد أيضا حقق التعاون أول بطولة له في تاريخه بفوزه على حامل اللقب المونديالي بهدفين لهدف، ليصبح الاتحاد بوابة الأندية لتحقيق أول كؤوسها تاريخيا.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد ..بوابة الأندية لتحقيق «الكؤوس» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.