شكرا لقرائتكم خبر عن سييرا يجهز موهبة اتحادية جديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

يجهز المدرب الاتحادي سييرا اللاعب علي أبوبكر الراعي للوجود ضمن كتيبة النمور في المرحلة القادمة، بعد أن طلب التحاقه للمرة الثانية بالفريق الكروي الأول، إذ كان قد استدعاه في الموسم الماضي للعب مع الفريق الأول، وحاليا يسعى لوجوده في الفريق الاتحادي لثقته بإمكاناته الفنية وإجادته اللعب في خانة الجناح الأيسر. وكان اللاعب علي الراعي بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية النادي الأهلي عام 1427 وعمره 6 سنوات، وتدرب على يد الهولندي سيمون مدرب أياكس أمستردام وأكاديمية النادي الأهلي آنذاك، وحصل على لقب أفضل لاعب في الأكاديمية لسنوات متتالية عدة، ولعب مع المنتخب السعودي للبراعم تحت 14 سنة، ثم لعب مع ناشئي النادي الأهلي وتم تنسيقه بعمر 17 سنة، والتحق بنادي الاتحاد في فئة الشباب عام 1438، وتألق مع شباب العميد، ليحظى بثقة المدرب سييرا الذي يعول عليه أن يكون أحد العناصر الفنية التي ينتظرها مستقبل كبير، كما حظي بإشادة قائد الفريق الاتحادي المغربي كريم الأحمدي.

من جانبه، أوضح علي أبوبكر الراعي أنه سيكون عند ثقة المدرب سييرا، وينتظر منحه الفرصة لخدمة الفريق الأول، ليقدم ما لديه لنادي الاتحاد في المستقبل.