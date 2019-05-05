شكرا لقرائتكم خبر عن عسيري: ناظر الأكفأ لرئاسة العميد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) أكد عضو شرف نادي الاتحاد المستشار اللواء إبراهيم بن مانع عسيري أنهم كاتحاديين لن يجدوا أكفأ من المهندس لؤي ناظر لرئاسة العميد في السنوات القادمة. أكد عضو شرف نادي الاتحاد المستشار اللواء إبراهيم بن مانع عسيري أنهم كاتحاديين لن يجدوا أكفأ من المهندس لؤي ناظر لرئاسة العميد في السنوات القادمة. وقال: «هذا الرجل هو من تحمل المخاطر والتحدي في ظروف قاهرة، وأدرك الأماني والأحلام حتى أصبحت تلامس الحقيقة، ودنت الثمرة حلوة المذاق، وهو الرجل الوحيد في عمر الاتحاد وعصره، الذي قبل هذه المهمة، وأصبح رجل المرحلة، وكان على قدر التحدي والمخاطرة».



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