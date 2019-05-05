شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : تاريخ الزمالك = 4 أعوام فى رئاستى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن إنجازاته منذ رئاسته للقلعة البيضاء فى 2014 خاصة بعدما حقق فريق كرة السلة لقب الدوري لأول مرة منذ عام 2007.
وقال رئيس الزمالك، في تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة "المحور": "ما تحقق في تاريخ الزمالك أنجزته في 4 سنوات فقط".
أكد رئيس الزمالك أنه حقق لقب الدورى والكأس 5 مرات والسوبر المصري والسوبر السعودي، بالإضافة إلى 8 بطولات في كرة اليد والسلة والطائرة".
وأوضح: "تلك البطولات جاءت برزق من عند الله، هناك رزق بالحلال يأتي بعد الجهد الكبير والإخلاص في الملعب، وهناك رزق آخر يجنيه المنافسون بالحكام".
وأتم رئيس الزمالك تصريحاته قائلا: "أتمنى تكليل مجهود فريق الكرة واللاعبين بتحقيق نتيجة إيجابية أمام النجم الساحلي من أجل الوصول للنهائي في مصر".
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