شكرا لقرائتكم موعد مباراة الاتحاد والاسماعيلي اليوم الاحد 5 / 5 / 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الإتحاد والاسماعيلي اليوم

يلتقى نادى الاسماعيلي نظيره الاتحاد اليوم الاحد على ستاد المقاولون العرب، فى دور ربع النهائى فى كأس مصر.

موعد مباراة الإتحاد والاسماعيلي واختار الجهاز الفنى المعاون لنادى الإسماعيلى 20 لاعباً ضمن قائمة الفريق للسفر إلى القاهرة استعدادا لملاقاة الاتحاد السكندرى باستاد المقاولون العرب غدا الاحد، فى دور ربع النهائى فى كأس مصر.

وغاب عن القائمة الثنائى الدولي باهر المحمدى ومحمد صادق بسبب عدم اكتمال جاهزيتهما.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى :

فى حراسة المرمى : محمد فوزى ومحمد مجدى.

وفى خط الدفاع: طارق طه – ريتشارد بافور – محمود متولى – محمد هاشم – أسامة إبراهيم و أحمد أيمن.

أما فى خط الوسط : محمود دونجا – محمد الضرف – إبراهيم عبد الخالق – عماد حمدى – عبد الرحمن مجدى – كريم بامبو – محمد الشامى – وجيه عبد الحكيم و محمد بيومى .

ويقود الهجوم : يحيى زايد – بنسون شيلونجو و عودة مارشال.

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موعد مباراة الإتحاد والاسماعيلي اليوم

موعد مباراة الإتحاد والاسماعيلي اليوم قائمة الاتحاد السكندري، قائمة فريقه لمواجهة الإسماعيلي والمقرر لها يوم الأحد المقبل، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر

وجاءت قائمة الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان، محمود الزنفلي.

خط الدفاع: صبحى سليمان، محمد رزق، محمد أنور، بازوكا، محمود شعبان، السيد سالم، أحمد توفيق، محمد ناصف، كريم الديب.

خط الوسط: ولاس سيلفا، أحمد داوود، خالد الغندور، محمد عادل، نور السيد، مانجا، كريم ممدوح، عمار حمدي.

خط الهجوم: خالد قمر، رزاق سيسيه، جدو، تشوكا.

موعد مباراة الإتحاد والاسماعيلي اليوم

موعد مباراة الإتحاد والاسماعيلي اليوم واختتم فريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى تدريباته عصرالسبت ، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى الأحد فى دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر.