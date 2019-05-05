موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم الاحد فى نصف نهائى الكونفدرالية...

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جدة - عمرو شويل ينطلق موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم الاحد 5-5-2019 فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، فى إياب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، فى المباراة المقرر إقامتها على الملعب الأولمبى بسوسة.

موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي وحظوظ الأبيض فى التأهل



ي موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي حيث يحتاج الفريق الأبيض للفوز أو التعادل بأى نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف شرط تسجيل أهداف لحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية من البطولة الأفريقية، التى يسعى الأبيض للتتويج بلقبها لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء.

موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلى وخطط جروس لقتل النجم الساحلى



موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلى حيث يركز السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك فى خطته للمباراة على حسم النتيجة من بدايتها عن طريق تأمين شباك الفريق وخطف هدفًا مبكرًا يؤمن اللقاء؛ تجنبًا لأى مفاجأة من الفريق التونسى تقلب الموازين على الأبيض، فيما حرص جروس على تحذير لاعبيه من إهدار الفرص السهلة مشدداً على ضرورة استغلال كافة الفرصة التى تُتاح لهم والتركيز فى إنهاء الهجمات من أجل التسجيل فى مرمى النجم الساحلى، كما حذر فريقه من الاعتراض على القرارات التحكيمية خلال المباراة، وخاصة اللاعبين الذين لديهم إنذارات سابقة وهم محمود كهربا وإبراهيم حسن ومحمود علاء وطارق حامد ومطالبتهم بالتركيز فقط فى الملعب.

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موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلى وجرس يرفض التأكين الدفاعى



موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلى حيث يرفض المدير الفنى السويسرى التأمين الدفاعى المبالغ فيه حيث يُخطط لاستمرار تشكيل الزمالك فى الذهاب فى مواجهة الإياب أمام النجم الساحلى، لذا من المتوقع أن يدفع بنفس التشكيل الذى بدأ به مباراة الذهاب ببرج العرب باستثناء دراسة الدفع بأحمد سيد زيزو على حساب إبراهيم حسن حيث سيتولى محمود جنش حراسة مرمى الأبيض، على أن يتواجد حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة، فى الدفاع، وطارق حامد ومحمود عبد العزيز، فى وسط الملعب وأمامهم إبراهيم حسن أو زيزو ويوسف أوباما ومحمود كهربا خلف رأس الحربة عمر السعيد.

موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلى



موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلى حيث يدخل الفريق التونسي المباراة متسلحًا باللعب على ملعبه ووسط جماهيره بسوسة، حيث حرص الفرنسى روجيه لومير، المدير الفنى للفريق التونسى، على إعداد اللاعبين نفسيًا وذهنيًا لتحفيزهم من أجل العودة وتعويض الخسارة التى تلقوها أمام الزمالك فى مباراة الذهاب ببرج العرب، حيث يحتاج النجم الفوز على الأبيض بفارق هدفين لحجز بطاقة التأهل إلى نهائى الكونفدرالية من ملعب سوسة حيث طالب اللاعبين بضرورة استغلال عامل الأرض والجمهور لتخطى عقبة الزمالك.

كما استعاد النجم الساحلى، مدافعه عمار الجمل، قائد الفريق التونسى، بعدما شارك فى التدريبات بشكل طبيعى قبل مواجهة الزمالك، عقب غيابه عن فريقه فى المباريات الأخيرة وتحديدًا منذ نهائى كأس زايد الذى لم يُشارك فيه، بسبب إصابته فى عضلة الفخذ، إلا أنه عاد مؤخرًا ليصبح جاهزًا للمشاركة فى موقعة الحسم فيما يتفوق النجم الساحلى على الزمالك فى المباريات التى خاضها على ملعب سوسة، قبل موقعة اليوم، بعدما سبق له وأن واجه أبناء ميت عقبة فى ثلاث مباريات من قبل على الأراضى التونسية، وخسرهم الأبيض جميعًا.