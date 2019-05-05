شكرا لقرائتكم صافرة محمد الحنفى تحكم مبارة الأهلى والنجوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعيين الحكم الدولى محمد الحنفى، لإدارة مباراة الأهلى والنجوم. ويستضيف استاد بتروسبورت مباراة الأهلى والنجوم اليوم، الأحد، وتم تعديل موعدها لتقام في السابعة مساء بسبب مباراة الزمالك والنجم الساحلي بالكونفدرالية التي تقام في التاسعة مساء.

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