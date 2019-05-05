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موعد مباراة بيراميدز والمصرى...

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جدة - عمرو شويل ينطلق موعد مباراة بيراميدز والمصرى اليوم الاحد 5-5-2019 فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم الأحد على ستاد الجيش بالسويس فى اللقاء المؤجل من الجولة 30 لمسابقة الدوري العام.

 

موعد مباراة بيراميدز والمصرى
 

موعد مباراة بيراميدز والمصرى حيث  فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها بيراميدز بمعنويات منخفضة بعد التعادل مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق فى الجولة الاخيرة للمسابقة وهو التعادل الذى جعله مهدد بخسارة المركز الأول لصالح الأهلى فيما تعادل المصرى سلبياً مع وادى دجلة.

 

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موعد مباراة بيراميدز والمصرى وترتيب الفريقين فى الدوري
 

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 18 وتعادل فى 10 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 56 هدفا وتلقت شباكه 28 هدفا فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 47 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 14 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 39 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا .

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موعد مباراة بيراميدز والمصرى
 

موعد مباراة بيراميدز والمصرى حيث يبحث الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى لبيراميدز عن استعادة قطار الانتصارات مرة أخرى للتمسك بأمال التتويج بالدوري للمرة الاولى فى تاريخ النادى انتظاراً لتعثر قطبى الكرة المصرية الاهلى والزمالك فى مبارياتهما المقبلة حيث طالب لاعبيه بتقديم عرض قوى وخطف النقاط الثلاث أمام منافس مميز سوف يسعى للفوز بقوة بينما شدد إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى على لاعبيه أهمية الفوز على بيراميدز فى ظل الصراع المحتدم على المربع الذهبى مؤكداَ ضرورة التركيز من بداية اللقاء لنهايته لضمان الحاق الهزيمة الثالثة لكتيبة بيراميدز الليلة لإنهاء أمالهم فى التتويج باللقب لاسيما بعد نجاح الفريق البورسعيدى فى الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف وإشعال الصراع على القمة .

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