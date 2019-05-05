شكرا لقرائتكم الاتحاد السعودي يعلن موعد انتخابات مجلس إدارته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم البرنامج الزمني لانتخابات مجلس الاتحاد، والذي يبدأ في الخامس من مايو وينتهي في 26 يونيو المقبل.

ويفتح باب الترشح يوم الأحد 5 مايو وينتهي الخميس 23 من من الشهر نفسه، فيما سيتم فحص قوائم المشتركين يوم 24 من مايو الجاري، وينتهي في السابع من يونيو المقبل.

وسيتم الإعلان عن قوائم المرشحين الأولى يوم السبت الثامن من يونيو القادم، وسيكون هناك 3 أيام لتقديم الطعون والتظلمات على قوائم المرشحين، 9 و10 و11 يونيو، و5 أيام للفصل في الطعون والتظلمات، من 12 حتى 16 يونيو المقبل، وانسحاب المرشحين سيكون في 17 و18 يونيو، فيما ستعلن قوائم المرشحين النهائية في 19 يونيو، قبل أن يكون هناك 9 أيام لحملات الدعاية الانتخابية من 20 حتى 28، قبل أن يكون يوم الاقتراع في 29 يونيو.

ومن ضمن شروط وضوابط الترشح، أن يكون الانتخاب بطريقة الانتخاب بالقائمة وفقا للفقرة 4 من المادة 33 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، وأن يقدم المترشح لمنصب رئيس مجلس الإدارة مع طلب ترشحه قائمته الانتخابية والمتضمنة نائب رئيس و9 أعضاء لعضوية مجلس الإدارةـ وأن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 33 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم والمادة 17 من لائحة الانتخابات للاتحاد السعودي لكرة القدم.