اتحاد التعليم العالي يكرم أبطال الموسم والشركاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: مسعد عبد الوهاب

أقام الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، حفل تكريم وختام أنشطته للموسم الرياضي الحالي على مسرح الرازي بجامعة الشارقة، بحضور خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، والدكتور سعيد حمد الحساني رئيس الاتحاد، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والدكتور محمود درابسة عميد شؤون الطلبة، والدكتور حمد كرم الكعبي، أمين عام اتحاد مؤسسات التعليم العالي، وعمداء شؤون الطلبة ورؤساء أقسام النشاط الرياضي بالجامعات.

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بدأ الحفل بتلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم أعقبه تكريم الشركاء الاستراتيجيين، وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للرياضة ومجلس أبو ظبي الرياضي ومجلس دبي الرياضي، فيما تم تكريم جامعة الشارقة بدرع التفوق العام للمرة الخامسة على التوالي، كما تم تكريم الطالبة نوف الكثيري أول سفيرة إماراتية للطلبة المتطوعين والمعينة من قبل الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، والطالبة زهرة لاري أول طالبة إماراتية عربية مسلمة محجبة تمارس لعبة التزلج على الجليد على المستوى العالمي، أعقب ذلك تكريم طلاب وطالبات جامعة الإمارات الفائزين بميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في بطولة العالم الجامعية في تايلاند والتي أقيمت في شهر إبريل/‏‏‏ نيسان الماضي، وتم تكريم لاعبي ألعاب القوى والسباحة من طلبة جامعة الإمارات الفائزين في الدورة الجامعية لدول مجلس التعاون الخليجي، وتم تكريم أصحاب الإنجازات من جامعة الشارقة في بطولة العالم للقوة البدنية.

وقام الدكتور سعيد حمد الحساني بتكريم الجامعات الفائزة في الألعاب والتي بلغت 18 لعبة جماعية وفردية تنافس فيها ٣٠٠٠ طالب وطالبة يمثلون 30 مؤسسة تعليم عالٍ، وأحرزت جامعة الشارقة درع التفوق العام للطلبة والطالبات للعام الخامس على التوالي.

وتم تكريم الفرق والطلاب والطالبات الفائزين كالتالي: في الألعاب الفردية في بطولة الشطرنج للفردي: إبراهيم سلطان، وماجد علي عبدالله وكلاهما من تقنية دبي، وعلي راشد من جامعة خليفة، إضافة إلى الفائزين في الألعاب الأخرى.