افتتاح فعاليات ندوة المدرب الوطني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدوره استعرض يان فان وينكل، الخطة الاستراتيجية لاتحاد الكرة 2030، من خلال عرض قدمه للحاضرين وأكد فيه أن الخطة التي يمضي الاتحاد حالياً في رسمها وتطبيقها والاستعانة بكافة الخبرات الموجودة في الدولة للمساعدة في إنجاحها، تقوم على أساس المدرب وتعليم المدرب، وتطوير قدراته وتحسين مهاراته.

وقدم المدير الفني لاتحاد الكرة ميشيل سابلون، عرضاً شاملاً لخطته في تطوير منظومة العمل الفنية في اتحاد الكرة والنقاط الرئيسية الواجب على الجميع اتباعها لتحقيق النقلة النوعية.

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أكد المهندس مروان بن غليطة، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن المواطن هو مركز اهتمام القيادة الرشيدة في الدولة في شتى المجالات، ومنها المجال الرياضي.

جاء ذلك في افتتاح الندوة الخاصة بمناسبة يوم المدرب الوطني التي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم، في فندق ماريوت جداف دبي، بمشاركة أكثر من 175 مدرباً مواطناً.

وتقدم رئيس اتحاد الكرة بالشكر للمدربين على مشاركتهم في هذه الندوة التي وصفها بالمهمة والضرورية، والتي تأتي في وقت مهم جداً لجميع عناصر المنظومة الكروية، مؤكداً أن تطوير الكوادر الفنية الوطنية الإماراتية يعتمد على جهود وتفاعل وتواصل المدربين أنفسهم، ومن دون هذا التواصل لن يكون هناك تطور.