شكرا لقرائتكم خبر عن نهيان بن زايد يتوج الفائزين في بطولة «محاربي الإمارات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، مساء أمس الأول، النسخة السادسة من بطولة «محاربي الإمارات» في صالة مبادلة أرينا بأبوظبي، والتي شهدت منافسة كبيرة في 11 نزالاً عالمياً، على 3 أحزمة وتوج سموه الفلبيني رونلادو دي الفائز ببطولة الوزن الخفيف.

نجح السوري طارق سليمان في التغلب على حامل اللقب أولي طمسون والتتويج ببطولة وزن الخفيف الثقيل بالاستسلام، كما واصل الفلبيني رونلادو دي احتفاظه باللقب وفاز على الكازاخستاني إستانوف، لوزن الريشة، أما التونسي أمين أيوب فقد حسم وزن المتوسط لصالحه بعدما فاز على اللبناني أحمد اللبنان باستسلام الخصم.

أما بقية الأوزان فقد فاز الأمريكي بروكس بالوزن الخفيف، والبرازيلي جوسلينو بالوزن الثقيل، وقد أخفق الإماراتي أحمد الدرمكي وفاز عليه المصري عزوز أنور في وزن الريشة، وفاز بالوزن الخفيف البرازيلي بورنو ماتشادو، ويتقن الأخير رياضة الجوجيتسو، وفاز بوزن الريشة الكاميروني جواريس دبا، والخفيف اللبناني يوسف وهبة، وفاز بوزن الديك الأسترالي ترينت كيردام.

معايير استثنائية

أعرب فؤاد درويش مدير عام شركة بالمز الرياضية عن فخره بالنجاح اللافت لبطولة «محاربي الإمارات» التي أثبتت قدرة الإمارات على استضافة وتنظيم البطولات الدولية وفق معايير استثنائية، مشيراً إلى أن الدعم اللامحدود من الإدارة العليا لشركة بالمز الرياضية لا يترك لهم أي مجال غير المضي في طريق النجاح وتقديم الأفضل.

ورفع فؤاد درويش أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، مثمناً حضوره وتتويج احد الفائزين في النزالات النهائية، مؤكداً أن حضور سموه يجسد بصورة واضحة مدى اهتمام القيادة الرشيدة ودعم أصحاب السمو الشيوخ.

نزالات مثيرة

قال فؤاد درويش: نحرص دائما على أن نأتي بالأفضل في البطولة ونعمل على جذب الجمهور بتوفير كل ما يرغبون في مشاهدته من أبطال ونزالات مثيرة مع توفير تنظيم رائع ونؤكد أن الجمهور أهم محارب بالبطولة وبدون الجمهور ليس هناك نجاح وعلينا مسؤولية كبيرة في توفير كل متطلباتهم في كل نسخة ننظمها من الحدث الذي أصبح منصة مهمة نحو العالمية.

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وعن النجاح اللافت للبطولة وأهم ملامح النسخة المقبلة قال: الجميع أشاد بروعة المشهد في صالة مبادلة ارينا على كافة المستويات خاصة الحضور الحاشد للجمهور والنزالات التي جاءت بمهارات عالية وشراسة مثيرة أسعدت كل الحاضرين، وسنحرص في النسخة المقبلة على توفير الأفضل ونحن ضد التكرار ولكن سنعطي فرصة لعدد من المحاربين الذين شاركوا في النسخة الحالية مع استقطاب أسماء جديدة.

وأشاد درويش بفريق العمل، وقال: نحن في بالمز نعمل بجماعية وتناغم وانسجام كفريق عمل يحرص على متطلبات الجودة ولديه القدرة على جذب أهم المتنافسين مع توفير فرص المساواة بين المحاربين في النزالات قياساً على مستوى المهارات والعمر والوزن ونؤكد للجمهور دائما أن لدينا الجديد والحماس.

إهداء للشعب السوري

أهدى السوري طارق سليمان الفائز بلقب وزن الخفيف الثقيل اللقب إلى شعب سوريا وقال: «بدأت استعداداتي لخوض النزال وأنا أُكِنّ الكثير من الاحترام لقدرات خصمي الفنية وتاريخه الطويل في مجال الفنون المختلطة للدفاع عن النفس، لكنني كنت واثقاً بمهاراتي الفنية وتفوقي عليه من حيث مهارات التلاحم وبخاصة على أرضية الحلبة نظراً لخبرتي في رياضة الجوجيتسو، إنني في غاية السعادة والفخر لقدرتي على تحقيق هذا اللقب وأود أن أهدي هذا الفوز إلى بلدي الحبيب سوريا وللشعب السوري العظيم».

سعادة وفخر

وقال التونسي أمين أيوب: لقد كانت مواجهتي ضد أحمد لبان سريعة تمكنت خلالها من طرحه أرضاً بعد دقيقتين من بداية النزال واستطعت إخضاعه حتى أعلن الحكم فوزي قبل نهاية الجولة الأولى من النزال، أود أن أشكر كل من ساندني ودعمني للفوز بحزام بطولة وزن المتوسط، أنا في غاية الفخر لفوزي بهذا اللقب. أعتزم العودة سريعاً إلى التدريب والاستعداد لمواجهة خصوم آخرين للدفاع عن اللقب والاحتفاظ به.

سعادة كبيرة

عبر رولاندو دي عن سعادته بالفوز وقال: «أنا سعيد بحصولي على لقب بطل وزن الريشة لقد واجهت خصما عنيداً وقوياً وظننت أنني قد انتصرت عليه عدة مرات خلال النزال عندما لكمته أكثر من مرة وبدا أنه يترنح ويفقد توازنه لكنه تمكن في كل مرة من استعادة توازنه والعودة إلى القتال سريعا. أتطلع إلى خوض المزيد من النزالات في هذه البطولة ضد خصوم أقوياء والدفاع عن هذا اللقب خلال النسخ القادمة من البطولة».