محمد الحصان: الشارقة قدم موسماً رائعاً واستحق التميز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

احتفل فريق نادي الشارقة لكرة اليد بكأس رئيس الدولة لأقوياء اليد للمرة السابعة متساوياً مع شباب الأهلي في عدد مرات الفوز بأغلى الكؤوس ومحققاً سوبرهاتريك الموسم بإحرازه لكأس السوبر وكأس الإمارات والدوري العام بالإضافة إلى درع التفوق العام للمرة الثانية عشرة على التوالي. ومن مفارقات اكتساح نادي الشارقة لبطولات اليد في الموسم الحالي والماضي أن الفريق حقق 11 بطولة في الموسم الماضي حصد فيها كل بطولات الدوري بمختلف مراحله وفي هذا الموسم فقد دوري الأشبال لمصلحة شباب الأهلي وفي الموسم الماضي حصد كل بطولات الكؤوس باستثناء بطولة كأس نائب رئيس الدولة لمصلحة شباب الأهلي أيضا ليصبح رقم الشارقة في الموسم الحالي 12 بطولة من اصل 14 مسابقة نظمها اتحاد اليد بالإضافة إلى حصوله على برونزية الأندية الآسيوية.

فرحة كبيرة

جاءت فرحة الشرقاوية بالبطولة مختلفة عن فرحتهم ببقية البطولات السابقة باعتبارها أغلى البطولات وشهدت المباراة تألقا لافتا للمحترف المصري علي زين العابدين وشارك كبار وقادة النادي من الإداريين السابقين اللاعبين الفرحة، وعلى رأسهم علي عمران تريم نائب رئيس النادي السابق وعيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي وعبيد الشامسي عضو مجلس الإدارة العليا وسعيد مطر فيروز نائب رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وقادوا أفراح الشرقاوية بمعانقة اللاعبين والاحتفال معهم ومشاركتهم فرحة البطولة 12 عقب نهاية المباراة خلال زفة الفرح التي قادها عبدالله طرار وزملاؤه اللاعبون داخل صالة النصر.

إنجازات وبطولات

أهدى محمد عبيد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة إنجازات اليد والسلة وكل البطولات التي تحققت إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتوجه بالشكر إلى سالم عبيد الحصان رئيس مجلس الإدارة العليا للنادي وأعضاء الإدارة وجماهير الشارقة على الدعم المعنوي والمادي للفريق وأشاد بدعم مجلس الشارقة الرياضي وخص بالشكر الشيخ صقر بن محمد القاسمي وعيسى هلال، كما شكر المدرب الجزائري سفيان حيواني مدرب الفريق الذي تحمل المسؤولية في وقت صعب جدا قبل مباراة الشارقة وشباب الأهلي في الدور الثاني بعشرة أيام.

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وأشاد الحصان بلاعبي الفريق والجهازين الفني والإداري وخص بالإشادة الجندي المجهول في الفريق علي حسين المرزوقي كما توجه بالشكر إلى اتحاد اليد على حسن تنظيمه لمسابقات الموسم، وأوضح أن الفريق قدم أداء مميزا طوال الموسم واستحق اللقب.

قال ناجي ربيعة مشرف عام اليد الشرقاوية إن ملك اليد بدأ فعلياً في جني ثمار الصبر على هذا الفريق وقال: لقد جاء الرد عملياً وبعدد 12 بطولة على الذين كانوا يرددون عبارة ان الشارقة يفوز في المراحل السنية فقط، لم يسبق لفريق في الدولة أن حقق 4 بطولات للرجال من اصل 5 بطولات أما درع التفوق العام فقد اصبح ماركة مسجلة باسم نادي الشارقة.

وأشاد ربيعة بالدعم الإداري الكبير من سالم عبيد الحصان ونائبه محمد بن هندي ومن رئيس لجنة الألعاب الجماعية محمد الحصان مهندس الألعاب من خلال الإنجازات التي حققتها اليد والسلة على المستويين المحلي والخليجي والآسيوي.

وقال: عودة المدرب سفيان أيضا جاءت في الوقت المناسب وشكلت علامة فارقة في مسيرة الفريق. لقد تحمل المسؤولية في وقت حرج لكنه كان على قدر التحدي.

وهنأ ربيعة لاعبي الشارقة على الإنجاز وخص بالتهنئة اللاعب إبراهيم القرص على حصوله على لقب افضل لاعب مواطن في الموسم الحالي عن جدارة والى علي زين الذي حاز على لقب افضل ظهير ايسر في الآسيوية وافضل لاعب محترف والى سفيان حيواني الذي توج كأفضل مدرب في مسابقات كرة اليد خلال الموسم الحالي لأنه لم يخسر أي مباراة منذ ان قاد الشارقة في منتصف الموسم.

اعتبر ناجي ربيعة أن الإداري علي حسين افضل إداري مر على مسيرة كرة اليد في النادي كما أشاد بجميع أبناء نادي الشارقة الذين ظلوا يساندون الفريق في كل المباريات.