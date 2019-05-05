شكرا لقرائتكم خبر عن «دولي بناء الأجسام» يشيد باستعدادات الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية أن الإمارات ستكون جاهزة لتنظيم بطولة العالم التي ستقام في الدولة نوفمبر المقبل ويستضيفها مجمع زايد الرياضي في الفجيرة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمعه مع رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام الدكتور روفائيل سانتوغا أمس الأول خلال تتويج الشرقي لعدد من الفائزين في بطولة أوروبا المقامة في برشلونة في إسبانيا.وأكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي أن اللجنة المنظمة للمونديال الذي سيقام في الإمارات دشنت استعداداتها بشكل مبكر من أجل الوصول للجاهزية الكاملة في جميع الجوانب، وقدم الشرقي تصور اللجنة المنظمة الفنية والإدارية عن الاستضافة المقبلة وتأكيداته بأنها ستظهر بشكل مميز.
بدوره أشاد الدكتور روفائيل سانتوغا رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام بالجهود المميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم رياضة بناء الأجسام على المستويين المحلي والدولي وباستضافة الفجيرة لبطولة العالم،
كانت هذه تفاصيل خبر «دولي بناء الأجسام» يشيد باستعدادات الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.