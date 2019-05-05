«دولي بناء الأجسام» يشيد باستعدادات الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية أن الإمارات ستكون جاهزة لتنظيم بطولة العالم التي ستقام في الدولة نوفمبر المقبل ويستضيفها مجمع زايد الرياضي في الفجيرة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمعه مع رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام الدكتور روفائيل سانتوغا أمس الأول خلال تتويج الشرقي لعدد من الفائزين في بطولة أوروبا المقامة في برشلونة في إسبانيا.وأكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي أن اللجنة المنظمة للمونديال الذي سيقام في الإمارات دشنت استعداداتها بشكل مبكر من أجل الوصول للجاهزية الكاملة في جميع الجوانب، وقدم الشرقي تصور اللجنة المنظمة الفنية والإدارية عن الاستضافة المقبلة وتأكيداته بأنها ستظهر بشكل مميز.

بدوره أشاد الدكتور روفائيل سانتوغا رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام بالجهود المميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم رياضة بناء الأجسام على المستويين المحلي والدولي وباستضافة الفجيرة لبطولة العالم،