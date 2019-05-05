«المحترفين» تعلن المرشحين لجوائز دوري الخليج العربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت لجنة دوري المحترفين عن القوائم الأولية للمرشحين لجوائز دوري الخليج العربي لثماني فئات مختلفة، حيث سيبدأ التصويت على المرشحين في كل فئة اعتباراً من اليوم حتى 10 مايو/أيار الجاري، على أن يتم الإعلان عن أفضل ثلاثة مرشحين عن كل فئة في 11 مايو/أيار، ثم الإعلان النهائي عن الفائزين خلال حفل توزيع جائزة دوري الخليج العربي الذي سيقام يوم 17 مايو/أيار الجاري في فندق مينا السلام بدبي.

وبحسب القائمة الأولية التي تم الإعلان عنها يتنافس على جائزة الكرة الذهبية (أفضل لاعب إماراتي) علي مبخوت، وخلفان مبارك، من الجزيرة، وشاهين عبد الرحمن، وسيف راشد، وماجد سرور من الشارقة، ويوسف جابر من بني ياس، وسهيل المنصوري من الظفرة، وأحمد خليل وماجد حسن من شباب الأهلي، ويعقوب البلوشي من اتحاد كلباء.

وجاء ضمن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية (أفضل لاعب أجنبي) أوتابيك شوكوروف، وإيجور كورونادو، وريان منديز، وويلتون سوارس من الشارقة، وألفارو نيجريدو من النصر، وتسوكاسا شيوتاني من العين، وبيدرو كوندي من بني ياس، وبالاس جوجاك من اتحاد كلباء، ووليوناردو دي سوزا، وسيباستيان تاجليبو من الوحدة.

Advertisements

وتضم القائمة الخاصة بجائزة القائد لأفضل مدرب، خمسة مدربين وهم: عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة، ورودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، وكورنسلاف يورشيتش مدرب بني ياس، وفوك رازوفيتش مدرب الظفرة، وأيمن الرمادي مدرب عجمان.

وفي جائزة الفتى الذهبي (أفضل لاعب واعد من مواليد 1998 فما فوق) يتنافس، علي صالح من الوصل، وخليفة مبارك الحمادي من الجزيرة، وماجد عبدالله وطحنون الزعابي، ومنصور الحربي من الوحدة، ومحمد خلفان من العين، وسعود عبد الرزاق وعبد العزيز سالم الكعبي من شباب الأهلي، وماجد راشد وعيسى العتيبة من اتحاد كلباء.

أما في ما يتعلق بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، فقد انحصر الصراع بين خمسة حراس هم: خالد عيسى من العين، ومحمد الشامسي من الوحدة، وعادل الحوسني من الشارقة، وعلي الحوسني من عجمان، وفهد الظنحاني من بني ياس.