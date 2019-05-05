الهيئة تفرج عن مستحقات اتحاد الكرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

علم «الخليج الرياضي» أن الخلاف القائم بين الهيئة العامة للرياضة واتحاد الكرة؛ بسبب ازدواجية المناصب، والذي تسبب في إيقاف الدعم المادي عن الاتحاد في الأشهر الثلاثة السابقة قد وصل إلى ختامه.

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ويتوقع أن يتم خلال الساعات المقبلة ، التوصل إلى اتفاق نهائي، على أن تقوم الهيئة بصرف المستحقات المالية للاتحاد الذي سبق له أن قدم وعوداً إلى مسؤولي الهيئة بتعديل النظام، وبمنع الازدواجية بداية من الانتخابات الخاصة بالمجلس الجديد، الذي سيتولى المهمة؛ خلفاً للمجلس الحالي، الذي يرأسه المهندس مروان بن غليطة.

وكانت العديد من المحاولات قد حصلت بين الجانبين في الفترة السابقة، قبل أن يصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، تصريحاً انتقد خلاله حظر الهيئة الأموال الخاصة باتحاد الكرة.

على الجانب الآخر، يتوقع أن تقوم لجنة دوري المحترفين خلال الساعات المقبلة، بتوزيع مقترح الروزنامة الجديدة للموسم المقبل على أندية المسابقة للموسم المقبل؛ من أجل الاطلاع على أخذ الملاحظات الأخيرة، قبل الإعلان عنها رسمياً، بما يتيح للأندية وضع اللمسات الأخيرة على استعداداتها للموسم المقبل، الذي يتوقع أن تكون باكورة انطلاقته في الأسبوع الأخير من أغسطس/ آب المقبل.