شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء حاسم للزمالك والنجم الساحلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
يخوض فريق الأهلي في التاسعة من مساء اليوم، باستاد بتروسبورت مواجهة تحمل شعار «السهل المُمتنع»، أمام فريق النجوم في اللقاء المؤجل من الجولة ال29 لبطولة الدوري الممتاز، وهي المباراة التي يتطلع فيها المارد الأحمر لاستمرار مسيرة الانتصارات المحلية الأخيرة، التي يسعى من خلالها لحسم بطولة الدوري خاصة أن الأحمر يعلم جيداً أن التتويج ببطولة الدوري العام هذا الموسم أصبح في «يد» اللاعبين، فالفوز في جميع المباريات المقبلة يضمن تتويج الأحمر ببطولة الدوري دون النظر لمنافسيه.
في شأن مختلف، يحل الزمالك ضيفا على النجم الساحلي التونسي، في الساعة 11 من مساء اليوم، في إياب دور نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، في المباراة المقرر إقامتها على الملعب الأولمبي بسوسة، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الأبيض بهدف دون رد أحرزه محمود كهربا.
ويحتاج الفريق الأبيض للفوز أو التعادل بأي نتيجة، أو الهزيمة بفارق هدف شرط تسجيل أهداف، لحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية من البطولة الإفريقية، التي يسعى الأبيض للتتويج بلقبها لأول مرة في تاريخ القلعة البيضاء.
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