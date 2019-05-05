شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء رئيس لجنة الحكام في السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إعفاء الحكم الدولي السابق خليل جلال من منصبه في رئاسة الحكام على خلفية تصريحه الإعلامي بعد نهائي «كأس خادم الحرمين الشريفين»؛ حيث بيّن اتحاد الكرة أن التصريح خالف نظام التصريحات الإعلامية. وأوضح الاتحاد أنه سيتعاقد مع خبير دولي يتسلم رئاسة اللجنة خلال الأيام القادمة.

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