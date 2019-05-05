«دبي ستارز»يستعد لاستضافة فعاليات في رمضان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد مجمع «دبي ستارز» الرياضي لاستضافة الفعاليات الرياضية خلال شهر رمضان المبارك، وتحرص العديد من فرق الجاليات على ممارسة الأنشطة الرياضية في رمضان على ملاعب «دبي ستارز» لما يحتويه من ملاعب داخلية مكيفة وصالات رياضية.

وستقام على ملاعب «دبي ستارز» العديد من البطولات الرياضية منها بطولة في كرة القدم للصغار من سن 6 سنوات وبطولة للكبار فوق 21 سنة وبطولة في كرة السلة للجالية الفلبينية في دبي بالإضافة إلى تجمع كبير لمحبي ممارسة لعبة تنس الريشة بشكل يومي، واختار لاعبو تنس الريشة مجمع «دبي ستارز» لأنه يحتوي على 11 ملعباً مجهزاً بكافة التجهيزات لممارسة اللعبة في أجواء مليئة بالتنافسية والمرح، وبالإضافة إلى كل ذلك يستضيف «دبي ستارز» الرياضي أنشطة عديدة للسيدات في المرافق المعدة خصيصاً لأنشطة السيدات مثل دروس الزومبا واليوغا.