خسارة أتلتيكو وتوتنهام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فشل أتلتيكو مدريد في ضمان الاحتفاظ بلقب الوصيف قبل مرحلتين من نهاية الدوري الإسباني لكرة القدم إثر سقوطه الكبير على أرض مضيفه إسبانيول صفر-3 في المرحلة السادسة والثلاثين.

وتجمد رصيد أتلتيكو عند 74 نقطة، وظل متقدماً بفارق تسع نقاط على جاره ريال مدريد الذي يستضيف اليوم الأحد فياريال الرابع عشر (40 نقطة).

وتبقى آمال أتلتيكو كبيرة بالبقاء وصيفاً؛ حيث يستضيف إشبيلية، ويحل ضيفاً على ليفانتي في المرحلتين الأخيرتين.

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وكانت المرحلة افتتحت الجمعة بسقوط إشبيلية الخامس في عقر داره أمام ليغانيس المتواضع صفر-3.

وفي إنجلترا، تابع توتنهام ثالث الترتيب تخبطه وخسر للمرة الثالثة في أربع مباريات على أرض بورنموث صفر-1 في المرحلة ال 37 قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي، في مباراة أكمل نصفها بتسعة لاعبين.

وتجمد رصيد توتنهام عند 70 نقطة، وبات مركزه الثالث مهدداً في حال فوز تشيلسي الرابع (68) على ضيفه واتفورد اليوم الأحد.

وبدا لاعبو الفريق اللندني متوترين، فخسر اثنان بداعي الطرد، أولاً المهاجم الدولي الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون في نهاية الشوط الأول، ثم المدافع الأرجنتيني البديل خوان فويث مطلع الثاني، بعد نحو دقيقتين من نزوله.