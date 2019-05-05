«بلدي البطائح» ينظم بطولة رياضية في رمضان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن محمد عبدالله بن حليس الكتبي رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح عن تنظيم بطولة البطائح الرمضانية في الألعاب الفردية والجماعية في نسختها الثالثة لعام 2019. وأكد بن حليس دور المجلس البلدي في المشاركة المجتمعية، وتنظيم أحداث وفعاليات تخدم أبناء منطقة البطائح، مبيناً أن البطولة في نسختها الحالية ترسخ لشعار «الرياضة أسلوب حياة»، إضافة إلى إتاحة الفرصة لأبناء المنطقة لممارسة هواياتهم الرياضية.

وقال: روعي في البطولة تنوع الألعاب الرياضية، سواء الفردية أو الجماعية لاستقطاب أكبر عدد من المشاركين.

وتضم البطولة منافسات كرة القدم والكرة الطائرة وتنس الطاولة والشطرنج. وستبدأ فعاليات البطولة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك على ملاعب نادي البطائح الثقافي الرياضي.

من جانبه، أوضح عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح أن بطولة البطائح الرمضانية تستهدف أبناء منطقة البطائح لتحقيق بضعة أهداف، منها جذب الشباب وتشجيعهم لممارسة الرياضة، وبث روح المنافسة الشريفة بين الفرق، وإبراز أهمية ممارسة الرياضة. وقال: إن اللجنة المنظمة العليا للبطولة رصدت جوائز مالية قيمة للفائزين. وأضاف: البطولة تشهد إقبالاً كبيراً من الشباب، وسوف يكون هناك عدد من الفعاليات الثقافية احتفالاً بتتويج الشارقة عاصمة عالمية للكتاب. كما ستكون هناك أعمال تطوعية ومبادرات خيرية لتحقيق أهداف عدة نسعى إليها، منها ترسيخ دور الرياضة، وتوسيع قاعدة مشاركة الشباب، وتعزيز أهمية العمل التطوعي لدى الشباب.