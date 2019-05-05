اخبار الرياضه

نهائي عربي لدوري أبطال إفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي عربي لدوري أبطال إفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد الترجي التونسي حامل اللقب، والوداد البيضاوي المغربي بطل النسخة قبل الماضية ببطاقتي المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم بتعادلهما السلبي مع مضيفيهما مازيمبي الكونغولي الديموقراطي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي على التوالي في إياب نصف النهائي.

ودافع الممثلان العربيان ببسالة عن فوزيهما الثمينين على أرضهما ذهاباً، حيث تغلب الترجي 1-صفر على مازيمبي بطل 2015 السبت الماضي في رادس، والوداد البيضاوي 2-1 على صنداونز بطل 2016 الجمعة الماضي في الرباط.

Advertisements

وهي المرة الأولى في تاريخ المسابقة القارية التي يبلغ أبطال النسخ الأربع الأخيرة الدور نصف النهائي، والثالثة على التوالي التي يكون فيها الدور النهائي عربياً بعد تتويج الوداد البيضاوي والترجي على حساب الأهلي المصري.

وسيكون الدور النهائي بين الترجي والوداد البيضاوي إعادة لمواجهتهما في الدور ذاته عام 2011 عندما نال الفريق التونسي اللقب.

ويقام الدور النهائي في 24 مايو/ أيار الحالي ذهاباً في الرباط، وفي 31 منه إياباً في رادس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نهائي عربي لدوري أبطال إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا