نهائي عربي لدوري أبطال إفريقيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد الترجي التونسي حامل اللقب، والوداد البيضاوي المغربي بطل النسخة قبل الماضية ببطاقتي المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم بتعادلهما السلبي مع مضيفيهما مازيمبي الكونغولي الديموقراطي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي على التوالي في إياب نصف النهائي.

ودافع الممثلان العربيان ببسالة عن فوزيهما الثمينين على أرضهما ذهاباً، حيث تغلب الترجي 1-صفر على مازيمبي بطل 2015 السبت الماضي في رادس، والوداد البيضاوي 2-1 على صنداونز بطل 2016 الجمعة الماضي في الرباط.

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وهي المرة الأولى في تاريخ المسابقة القارية التي يبلغ أبطال النسخ الأربع الأخيرة الدور نصف النهائي، والثالثة على التوالي التي يكون فيها الدور النهائي عربياً بعد تتويج الوداد البيضاوي والترجي على حساب الأهلي المصري.

وسيكون الدور النهائي بين الترجي والوداد البيضاوي إعادة لمواجهتهما في الدور ذاته عام 2011 عندما نال الفريق التونسي اللقب.

ويقام الدور النهائي في 24 مايو/ أيار الحالي ذهاباً في الرباط، وفي 31 منه إياباً في رادس.