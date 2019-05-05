قائد عام شرطة رأس الخيمة يكرم الفرق الرياضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرّم اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بحضور العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية، وعدد من كبار ضباط الشرطة، نخبة من الفرق والعناصر الشرطية المتميزة بشرطة رأس الخيمة في أداء مهامها الموكلة إليها بكفاءة وإخلاص، فضلاً عن أدوارهم ومشاركاتهم المجتمعية المتميزة.

وكرم نخبة مميزة من المرور والدوريات والمتعاونين والمتميزين، وفريق المنقذين كما كرم العناصر الشرطية المتميزة الحاصلة على مراكز متقدمة في منافسات وبطولات محليّة ودولية وهم كلٌ من الملازم أول عبد الرحمن عبيد الخاطري، لحصوله على المركز الثاني في بطولة غرب آسيا لكمال الأجسام بالبحرين، فضلاً عن حصوله على المركز الثالث في بطولة الإمارات لكمال الأجسام برأس الخيمة، وشرطي أول سلطانة محمد الأغبش الحبسي، لحصولها على المركز الأول في بطولة الجوجيتسو، وشرطي أول عمر أحمد عامر المهيري لحصوله على المركز الثالث في بطولة الجوجيتسو، والمساعد أول حمد علي يوسف، وذلك لما بذله من جهد في قيادة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم بكل جدارة واستحقاق، كما تم تكريم المساعد أول علياء سعيد بن ياعد الزعابي، لتعاونها مع زملائها، ولما لها من دور كبير في مركز الدعم الاجتماعي من خلال حلها للمشكلات المجتمعية وتقديم أفضل النصائح والإرشادات الأسرية، وتقديم المحاضرات، فضلاً عن ما قامت به من أعمال تطوعية وخدمية كان لها الأثر الكبير في المجتمع.