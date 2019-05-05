شكرا لقرائتكم خبر عن نفط ميسان يتغلب على أربيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
فاز فريق نفط ميسان على ضيفه فريق أربيل، بهدفين مقابل لا شيء، ضمن الجولة ال25 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، أحرز هدفي نفط ميسان وسام سعدون وثامر برغش.
وانتهت، مباراة فريقي الكهرباء والحدود، بالتعادل من دون أهداف، وبذات النتيجة انتهت مباراة فريقي الميناء وضيفه النفط.
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