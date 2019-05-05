ماجد سلطان: تأثرنا بالأخطاء التحكيمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ الدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي لشركة شباب الأهلي دبي للألعاب الرياضية، فريق الشارقة بالفوز بالكأس، وقال: المباراة كانت كبيرة تليق بأغلى الكؤوس، وكانت متكافئة بين الفريقين وحسمها الشارقة في الأمتار الأخيرة، فريقنا قدم مباراة كبيرة وكان على مقربة من اللقب، ولكن كانت هناك أخطاء تحكيمية من حكام المباراة، رغم أننا نؤكد أن الأخطاء جزء من اللعبة وليست متعمدة خاصة أن طاقم التحكيم لديه الشارة الدولية إلا أن فريقنا خرج عن تركيزه بسبب هذه القرارات، والتي دفع ثمنها في النهاية وخسر اللقاء، ومن الصعب أن تضيع جهود فريق وجهاز فني وإداري على مدار الموسم بسبب صافرة تحكيمية.