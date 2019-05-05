الحصن يتوج رسمياً بدوري شباب الصالات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق دبا الحصن رسمياً بطلاً للنسخة الأولى من دوري الإمارات لشباب كرة قدم الصالات، بعد فوزه على فريق اتحاد كلباء 5- 1 في صالة نادي مليحة.

وكان دبا الحصن حسم البطولة مبكراً، وكانت مباراته أمس الأول احتفالية، بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة، وحل فريق الظفرة ثانياً ومليحة ثالثاً. ونال الحمرية جائزة الفريق المثالي، كما كُرِّم حكام الجولة الأخيرة بقيادة الدولي النخبة فهد بدر الحوسني، والدولي إبراهيم المنصوري، وتسلم حمد محمد عبدالكريم من نادي مليحة جائزة هداف البطولة. وحصد ميجويل كيجي من دبا الحصن جائزة أفضل لاعب، وعبدالله الحمادي من نادي الظفرة جائزة أفضل حارس.

ونظمت مراسم التتويج وسط حضور إداري مميز تقدمه مصبح بالعجيد الكتبي عضو مجلس الشارقة الرياضي، ورئيس نادي مليحة الثقافي الرياضي، وعبيد مبارك الشامسي ممثلاً لاتحاد الكرة، وخميس الشامسي نائب رئيس اللجنة التنفيذية، وعمران عبدالله النعيمي أمين السر العام، وخميس علي خصاو رئيس نادي دبا الحصن، وجمعة عبدالله المغني أمين السر العام لنادي دبا الحصن.

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وتوجه خصاو بالشكر والعرفان إلى مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الكرة واللجنة التنفيذية على التنظيم المميز للبطولة وجميع مسابقات الموسم. وقال: إن الحصناوي الشاب أسعدنا، وكتب التاريخ بالحصول على أول بطولة لدوري الشباب، ونحن في الإدارة ندعم جميع فرقنا، ونهيئ لها كل العوامل التي تساعدها على الظهور والأداء المشرف في مختلف المنافسات.

وأشاد باستضافة نادي مليحة للبطولة، وتوجه بالشكر إلى رئيس النادي مصبح بالعجيد الكتبي.

ومن جانبه، قال عبيد جمعة المرزوقي مشرف الألعاب الجماعية في نادي دبا الحصن «سعادتنا كبيرة بالفريق الشاب الذي قدم مستويات مميزة في جميع مبارياته، وحسم أمر الدرع مبكراً، ونحن فخورون بهذا الفريق الذي يشكل مستقبل اللعبة في النادي ».

وتوجه شهاب العوضي مدير البطولة بالشكر إلى جميع الأندية التي شاركت في النسخة الأولى من دوري الشباب. وكشف عن أن افتتاحية الموسم الجديد ستكون بلقاء السوبر بين خورفكان بطل الكأس ودبا الحصن بطل الدوري، ومن ثم تنظم بطولات الدوري والكأس والأكاديميات الرياضية والمراكز الشبابية تحت سن 18 عاماً، وستكون للفئة السنية الواقعة بين مواليد 1999 و2002.