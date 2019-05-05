شكرا لقرائتكم خبر عن التغيير المرتقب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

* من يدقق جيداً في مضمون الرسائل التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، مؤخراً؛ يدرك أن هناك تغييراً مرتقباً، سيشمل الحركة الرياضية، لاسيما وأن كل التحفظات التي سجلها، تمس المنظومة ككل، وتستهدف تصحيح المسار، هذا فيما يخص المحصلة، والعنوان الشامل للقاء الإعلامي هذه المرة، أما بالنسبة إلى التفاصيل، فيمكن أن نرصد التحفظات المُسجلة على أداء «الهيئة» وعلاقتها المتوترة بإدارة اتحاد الكرة، وكيف يرى سموه أن إيقاف الدعم عن اللعبة ليس الحل المناسب، لمواجهة مشكلة ازدواجية المناصب، لاسيما وأن كرة القدم ليست وحدها في هذا المشهد، وهناك اتحادات أخرى أعضاؤها بمناصب مزدوجة، ولم يحاسبهم أحد.

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وكل ما توقف عنده سمو الشيخ حمدان بن راشد بالنسبة إلى ناتج ومردود الحركة الرياضية، يستحق التأمل؛ لصياغة ورقة عمل للمستقبل على ضوء ما فيه، بشرط أن يتم ذلك بهدوء وتأنٍ؛ لتخطيط بعيد المدى، وليس بانفعال سريع كرد فعل مباشر لهذه الرسائل، فالشكوى من عدم تناسب المصروف مع المردود، وعدم تطور الرياضة مثلما حدث التطور في باقي المجالات ليس جديداً، إنما العلة أن الوعود ما زالت وعوداً، ولم يتحقق منها شيء، والروتين الثقيل يحكم المشهد بالكامل، وهذه المعضلة، بكل صراحة، لا أدري هل سيتكفل التغيير المرتقب بتصحيحها أم لا؟؛ لأن المسألة بالفعل تحكمها تعقيدات كثيرة، وتتداخل فيها العلاقات والأهواء مع المصالح والحسابات.

* في المشهد الكروي، صعّب الشارقة المهمة على نفسه بنفسه أمام دبا الفجيرة، ووضح أن الأمتار الأخيرة في طريق البطولة بحاجة إلى حنكة وخبرة خاصة، وأذكر أنني توقفت عند هذا المعنى، وحذرت من حدوثه؛ عندما قلت إن الخطر الباقي سيكون من الشارقة، إذا اطمأن للبطولة قبل الأوان، وإذا استهان بالفرق الصغيرة التي سيلاقيها من بعد اجتياز عقبة خصومه المباشرين (شباب الأهلي والعين والجزيرة)، ووقتها استشهدت بالفرق التي تعثر أمامها بالتعادل؛ مثل: عجمان وكلباء ودبا، وكل ما حذرت منه حصل، وهذا معناه أن النقاط الست التي يتفوق بها على أقرب المنافسين «قد» تصبح بغير قيمة، خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار أن الوصل والوحدة شوكتهما أكثر حدة من شوكة دبا الفجيرة صاحب المركز الأخير في قائمة الترتيب.

..عملياً أصبحت النقاط الثلاث الباقية للفوز بدرع الدوري هي الأصعب على الإطلاق، خصوصاً مع تلك التعادلات التي ضيعت على الفريق 16 نقطة بالتمام والكمال حتى الآن.

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