شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى اليوم الاحد 5/5/2019 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الإسماعيلى نظيره الاتحاد السكندرى بدور الثمانية لبطولة كأس مصر على ستاد الجيش بالسويس فى صراع الفريقين لإزاحة كل منهما من طريق الأخر للعبور لدور الأربعة ومن ثم حصد اللقب .

موعد مباراة الاسماعيلى والاتحاد السكندرى بكأس مصر

تقام مباراة الاسماعيلى والاتحاد السكندرى فى الخامسة عصر اليوم الاحد على ستاد السويس ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر

مشوار الاسماعيلى والاتحاد السكندرى فى كأس مصر

وتأهل الإسماعيلى لدور الثمانية بعد تخطى عقبة ناصر الفكرية بالمنيا فى دور الـ32 بالفوز برباعية نظيفة والفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد سجله كريم بامبو فى دور الـ 16 ، فيما بدأ مشوار الاتحاد السكندرى فى بطولة كأس مصر هذا الموسم من خلال دور الـ32 حيث تخطى عقبة بورتو السويس بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم أطاح بسموحة بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل السلبى فى دور الـ 16.

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جابر يبحث عن مصالحة جمهور الدراويش

ومن جانبه يتطلع محمود جابر القائم بأعمال المدير الفنى للإسماعيلى لمصالحة جماهير الدراويش الغاضبة من تراجع النتائج بمسابقة الدوري عن طريق مواصلة رحلة حصد لقب البطولة اليتيمة التى ينافس على لقبها هذا الموسم بعد الخروج من البطولة العربية ووداع دوري الابطال الافريقى فضلا عن احتلاله المركز السابع بجدول ترتيب الدوري .

عودة محمود متولى للإسماعيلى وغياب مجدى

ويستعيد الإسماعيلى جهود محمود متولى مدافع الفريق بعد انتهاء عقوبة ايقافه اثر حصوله على ثلاثة انذارات ، وبات متولى جاهزا للمشاركة أمام زعيم الثغر بينما سيفتقد الفريق لجهود محمد مجدى قلب الدفاع فى مواجهة الاتحاد لحصوله على الانذار الثالث فى لقاء حرس الحدود بالدورى.

طولان يبحث عن إعادة الكأس الغائبة عن زعيم الثغر من 42 عاماً

على الجانب الأخر يبحث حلمى طولان المدير الفنى للإتحاد السكندرى للإطاحة بالدراويش خارج البطولة لتقديم هدية لجماهير زعيم الثغر بالتحقيق الكأس الغائبة عن جدران النادى منذ 42 عاماً بعد النتائج المتميزة التى حققها الفريق أمام الفرق الكبيرة هذا الموسم .