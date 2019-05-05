مواعيد مباريات اليوم الأحد 5/5/2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينشر الخليج 365 مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 5 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة المصرى البورسعيدى وبيراميدز على ستاد الجيش بالسويس ومباراة النجوم والاهلى على ستاد بتروسبورت

موعد مباراة المصرى البورسعيدى وبيراميدز

تقام مباراة المصرى البورسعيدى وبيراميدز فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم الاحد على ستاد الجيش بالسويس فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها بيراميدز بمعنويات منخفضة بعد التعادل مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق فى الجولة الاخيرة للمسابقة وهو التعادل الذى جعله مهدد بخسارة المركز الأول لصالح الأهلى فيما تعادل المصرى سلبياً مع وادى دجلة

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 18 وتعادل فى 10 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 56 هدف وتلقت شباكه 28 هدف فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 47 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 14 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 39 هدف وتلقت شباكه 34 هدف .

ويبحث الارجنتينى رامون دياز المدير الفنى لبيراميدز عن استعادة قطار الانتصارات مرة أخرى للتمسك بأمال التتويج بالدوري للمرة الاولى فى تاريخ النادى انتظاراً لتعثر قطبى الكرة المصرية الاهلى والزمالك فى مبارياتهما المقبلة حيث طالب لاعبيه بتقديم عرض قوى وخطف النقاط الثلاث أمام منافس مميز سوف يسعى للفوز بقوة بينما شدد إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى على لاعبيه أهمية الفوز على بيراميدز فى ظل الصراع المحتدم على المربع الذهبى مؤكداَ ضرورة التركيز من بداية اللقاء لنهايته لضمان الحاق الهزيمة الثالثة لكتيبة بيراميدز الليلة لإنهاء أمالهم فى التتويج باللقب لاسيما بعد نجاح الفريق البورسعيدى فى الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف وإشعال الصراع على القمة .

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موعد مباراة النجوم والاهلى

تقام مباراة النجوم والاهلى فى تمام السابعة مساء اليوم الاحد على ستاد بتروسبورت وهي المباراة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لاستمرار مسيرة الانتصارات المحلية الأخيرة التى يسعى من خلالها الأهلي لحسم بطولة الدوري خاصة وأن الأحمر يعلم جيداً أن التتويج ببطولة الدوري العام هذا الموسم أصبح في "يد" اللاعبين فالفوز في جميع المباريات المقبلة يضمن تتويج الأحمر ببطولة الدوري دون النظر لمنافسيه.

يدخل الاهلي مباراة الليلة وهو في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب القمة حيث يمتلك الفريقين 64 نقطة لكن بيراميدز يتفوق بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة وأن كان بيراميدز قد خاض مباراتين أكثر من الأهلي ، أما النجوم فيحتل المركز الأخير في جدول المسابقة بـ25 نقطة وهو ما يعني أن مباراة الليلة تُمثل صراعاً بين "أهل القمة والقاع" ويتطلع الاهلي للفوز على النجوم من أجل الصعود واستطلاع "هلال" قمة الدوري قبل ساعات من حلول شهر رمضان المعظم خاصة أذا تعثر بيراميدز أمام المصري سواء بالتعادل أو بالخسارة في المباراة التى ستجمعهما في الخامسة والنصف من مساء اليوم أيضاً.

في المقابل ، يخوض فريق النجوم مواجهة الليلة رافعاً شعار "طب ليه منحلمشي" بإسقاط المارد الأحمر خاصة وأن الفريق فعلها من قبل عندما هزم الزمالك في الدور الأول كما أن إدارة النادي جددت الثقة فى رمضان السيد المدير الفنى للفريق، ليستمر فى القيادة الفنية بالموسم الكروى الجديد، باعتبار أن رمضان يمتلك باع كبير من الخبرة التى ستساهم فى إعادة الثقة للاعبى النجوم

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت والنيل للرياضة مباريات الدورى المصرى الممتاز.